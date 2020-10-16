РИАМО - 16 окт. В Московской области от гриппа привились 99% от запланированного числа медицинских специалистов — почти 100 тысяч медиков, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

Кампания по вакцинации в Московской области продолжается.

«Медицинские работники входят в группу риска заболевания гриппом и ОРВИ, поэтому им особенно важно пройти вакцинацию и обезопасить себя от возможных осложнений. На данный момент в Подмосковье прошли вакцинацию от гриппа 99 тысяч медицинских специалистов», - сказала министр здравоохранения области Светлана Стригункова.

Сделать прививку бесплатно в регионе можно в поликлинике по месту прикрепления или в мобильном комплексе по вакцинации. Нужно лишь иметь при себе паспорт или полис ОМС. Медицинский специалист проведет осмотр на предмет отсутствия противопоказаний и сделает прививку современными вакцинами.

Более подробную информацию о вакцинации можно узнать на тематическом сайте.