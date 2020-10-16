РИАМО (МЫТИЩИ) - 16 окт. В деревне Сухарево городского округа Мытищи могут перенести предприятие в связи с образованием неприятных запахов, которые беспокоят жителей, сообщила заместитель главы администрации горокруга Светлана Лысенко.

На территории бывшего молокозавода в деревне Сухарево размещается организация ООО «Регнум Агро Плюс», которая занимается производством сухих смесей, пищевых добавок для корма скота.

«Из отходов животноводства это перерабатывается, и присутствуют запахи. Отработанный материал иногда выносят в контейнерах на улицу, несколько случаев было по причине отключения электроэнергии. Мы встречались неоднократно с собственником этой организации и сейчас решаем вопрос передислокации этого предприятия на другую территорию», - сказала Лысенко в эфире телеканала «Первый Мытищинский».

Она добавила, что администрация этим вопросом занимается. Сейчас идет процесс изучения территории для переноса организации.

«У нас достаточно земли, куда можно было бы перенести это предприятие. К сожалению, на сегодняшний день муниципальной земли или неразграниченной, которую мы могли бы предоставить пока нет. Поэтому сегодня мы решаем вопрос с собственниками земельных участков на предмет переуступки права собственности», - отметила Лысенко.