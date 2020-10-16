РИАМО - 16 окт. На базе Центральной городской клинической больницы подмосковного Реутова откроется центр лечения и диагностики онкологии с помощью фотодинамической терапии, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

«В консультативно-диагностическом центре «Брусничка, расположенном в Реутове на проспекте Мира, 53, заработает филиал Московского областного центра фотодинамической терапии и фотодинамической диагностики», - говорится в сообщении.

Главный врач реутовской ЦГКБ Александр Алексеев рассказал о том, что в ближайшее время в КДЦ «Брусничка» поступит все необходимое для работы оборудование – лазерные установки и эндоскопические стойки.

«Сотрудники онкологического диспансера пройдут специальное обучение для работы с новой техникой. Также будут привлечены столичные специалисты. В организации центра фотодинамической терапии и ранней диагностики примет участие профессор, доктор медицинских наук, врач-онколог Михаил Бяхов», - отметил Алексеев.

На ранних стадиях фотодинамика дает стопроцентный результат излечения, в более запущенных случаях позволяет уменьшить опухоль или восстановить просвет поврежденного раковыми клетками органа.

Врачи реутовской больницы также добавили, что фотодинамика относится к высокотехнологичным видам лечения. Метод достаточно широко используется во всем мире, в том числе в России. Фотодинамическая терапия относится к дорогостоящему виду лечения, но в Московской области ее проводят бесплатно в рамках системы обязательного медицинского страхования.