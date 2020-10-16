РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 окт. В подмосковных Люберцах выявленные недостатки в ходе объезда округа ликвидируют в течение трех-пяти дней, сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

В пятницу прошел объезд города, в котором поучаствовали Ружицкий, депутат Мособлдумы Дмитрий Дениско, заместители администрации Люберец, председатель общественной палаты горокруга Люберцы Петр Ульянов и руководитель фракции «Единая Россия» в совете депутатов округа Александр Шлапак.

«Есть ямы, выбоины на дорогах, жители жалуется, но мы это сделаем, с этом нет больших затрат и усилий. По улице Инициативная недалеко от рынка паркуются машины, где есть только место, поэтому мы скорее всего подумаем и сделаем платную парковку. Любая парковка требует содержания, особенно которые недалеко от рынков и ТЦ. А так мы ставим задачу поддерживать город в чистом состоянии. В целом это удается. То, что сегодня мы видели, устраним в течение трех-пяти дней. В рабочем режиме все устраним», - сказал глава.

В рамках объезда города будут решены вопросы с несанкционированной парковкой на Комсомольском проспекте, ямой во дворе на Октябрьском проспекте у дома 7 и с содержанием контейнерных площадок.

Проект «Прогулка с Главой» направлен на увеличение количества обращений в муниципальную и региональную общественные приемные партии, повышение взаимодействия между партией и исполнительной властью, улучшение качества жизни жителей Московской области.