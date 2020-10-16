РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 окт. Три дома, в которых предусмотрено более 800 квартир, достроили в ЖК «Красногорский микрорайон» в подмосковном Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Застройщиком ООО «Град» в адрес Главного управления Госстройнадзора направлено извещение об окончании строительства трех жилых домов в ЖК «Красногорский микрорайон» в городском округе Красногорск», - говорится в сообщении.

По словам начальника Главгосстройнадзора региона Артура Гарибяна, в надзорном ведомстве начали проверку по извещению об окончании строительства.

«По результатам проверки, в случае отсутствия нарушений в Главгосстройнадзоре будет приниматься решение о выдаче заключения о соответствии построенного объекта», - добавил Гарибян.

Согласно проекту, общая площадь трех жилых корпусов – более 36 тысяч квадратных метров. Внутри предусмотрено 829 квартир. На первых этажах будут находится коммерческие площади.

«Также на территории ЖК завершается строительство первого детского сада на 320 детей. Прогнозируемый срок подачи извещения об окончании строительства – 30 октября 2020 года», - заключается в материале.