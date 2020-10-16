РИАМО - 16 окт. TCS Group, в которую входит банк «Тинькофф», и медиакорпорация «Яндекс» не смогли договориться по сделке о продаже кредитной организации и завершили переговоры, сообщает Газета.ru.

«К сожалению, «Яндексу» не удалось договориться об окончательных условиях сделки с основными акционерами «Тинькофф», в связи с чем стороны приняли обоюдное решение закончить переговоры», — говорится в сообщении.

В «Яндексе» также поблагодарили «Тинькофф» за продуктивную совместную работу.

Ранее стало известно, что «Яндекс» проводит сделку по покупке TCS Group. Ее размер должен был составить около 5,48 миллиарда долларов.

После первых новостей о сделке акции «Яндекса» стали расти в цене. 23 сентября они обновили исторический максимум — цена бумаг выросла на 12,16% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигла 5 496 рублей за акцию.​