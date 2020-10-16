РИАМО - 16 окт. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ согласовала отпускную стоимость препарата для Covid-19 «Фавипиравир» первым двум фармпроизводителям, лекарство будет стоить 100 рублей за таблетку, сообщает Газета.ru.

«Решение о согласовании цены в размере 100 рублей за таблетку было принято всеми членами комиссии министерства здравоохранения России по формированию перечней лекарственных препаратов в присутствии представителей фармпроизводителей», - говорится в сообщении.

По данным ФАС, если на сегодняшний день препарат в столичных аптеках стоит 11 320-16 306 рублей, то после регистрации предельной отпускной цены максимальная стоимость упаковки с 50 таблетками в рознице уменьшится до 6 875 рублей (включая НДС).

Ранее министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова сообщила, что «Фавипиравир» будут выписывать в Подмосковье для лечения пациентов на дому. Заболевшие обеспечиваются препаратом на бесплатной основе, но только по решению врача.​

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Текстовая трансляция

16 ОКТЯБРЯ

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В то же время вокруг прививки от коронавируса развернулась целая кампания о том, насколько это страшно, ужасно и проблематично. Я думаю, что большая часть этой кампании — это заказуха конкурентов, которые не хотят, чтобы их конкуренты обошли, и хотят в это время изготовить свою вакцину и бросить на рынок. По крайней мере, к российской вакцине мы видим именно такое отношение.

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