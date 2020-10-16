РИАМО - 16 окт. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ согласовала отпускную стоимость препарата для Covid-19 «Фавипиравир» первым двум фармпроизводителям, лекарство будет стоить 100 рублей за таблетку, сообщает Газета.ru.
По данным ФАС, если на сегодняшний день препарат в столичных аптеках стоит 11 320-16 306 рублей, то после регистрации предельной отпускной цены максимальная стоимость упаковки с 50 таблетками в рознице уменьшится до 6 875 рублей (включая НДС).
Ранее министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова сообщила, что «Фавипиравир» будут выписывать в Подмосковье для лечения пациентов на дому. Заболевшие обеспечиваются препаратом на бесплатной основе, но только по решению врача.
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16 ОКТЯБРЯ
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