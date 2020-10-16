РИАМО - 16 окт. На территории столицы в выходные дни ожидается порывистый ветер и похолодание до плюс 5 градусов, сообщается на сайте «Метеовести».

«В Москве в субботу обойдется без осадков, плюс 5-7 градусов, в воскресенье южный циклон принесет дождевые облака и порывистый ветер, плюс 6-8 градусов», - говорится в сообщении.

Как отмечается на сайте Гидрометцентра России, днем 17 октября в Московском регионе будет облачно с прояснениями. 18 октября местами пройдет сильный дождь, возможен мокрый снег.

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