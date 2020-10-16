РИАМО - 16 окт. Жители городского округа Воскресенск Ольга Бурлуцкая, Кира Моловичко, Станислав Петрашин и Валентина Чумакова стали лауреатами премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье», говорится в сообщении пресс-службы администрации Воскресенска.

Все проекты воскресенцев были отмечены в номинации «Волонтерство и благотворительность».

«Ольга Бурлуцкая свою волонтерскую деятельность начала в 2010 году. За время пандемии в рамках волонтерского проекта была оказана гуманитарная помощь многим семьям. Валентина Чумакова - председатель общественной организации инвалидов «Надежда», – говорится в сообщении.

В период пандемии общество инвалидов «Надежда» в сотрудничестве с Народным фронтом сшили и раздали более тысячи масок людям с ограниченными возможностями здоровья, оказывали им и их семьям моральную поддержку, организовывали дистанционные медицинские консультации.

Станислав Петрашин неоднократно получал награды за свою общественную работу. В этом году за помощь людям в период пандемии коронавирусной инфекции Петрашин был удостоен памятной медали президента РФ «За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе».

Лауреат премии «Наше Подмосковье» Кира Моловичко более 10 лет активно реализует свой проект «Дари тепло». В рамках доброго проекта проходят благотворительные праздники, оказывается помощь семьям, оказавшимся в трудной ситуации.