РИАМО (МЫТИЩИ) - 16 окт. В рамках работы Общественной приемной главы городского округа Мытищи каждую среду ведется бесплатный прием юриста для всех категорий граждан, сообщается в Instagram-аккаунте отдела по связям с общественностью администрации муниципалитета.

«Помощь оказывается по следующим направлениям: обращения в суд, правильное составление исковых заявлений,

решение вопросов по земельным делам, семейным правоотношениям, наследственному праву», - говорится в сообщении.

Прием посетителей осуществляется еженедельно, каждую среду с 18:00 до 20:00 (без предварительной записи) по адресу: Новомытищинский проспект, дом 30/1, кабинет 307 «В». Телефон: 8(498)687-19-45.