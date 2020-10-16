РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 16 окт. В Щелкове прошла конференция местного отделения Всероссийского общества слепых, на котором новым председателем избран Анатолий Емельянов, сообщается в официальной группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Итогами собрания стала смена председателя - единогласно избран Анатолий Емельянов, долгие годы работавший в организации заместителем председателя. Бессменный председатель отделения Александр Беликов, отработавший в организации 27 лет, после переизбрания выдвинут в члены регионального бюро», - говорится в сообщении.

Сейчас в щелковской организации 272 человека, из них половина – полностью незрячие. Всего в городском округе более 1 тысячи слабовидящих людей.