РИАМО (МЫТИЩИ) - 16 окт. В городском округе Мытищи сотрудники Госавтоинспекции призвали посетителей и работников пенсионного фонда носить светоотражатели в темное время суток, сообщается на сайте администрации горокруга.

На текущей неделе в рамках продолжающегося в Московской области социального раунда «Засветись!» сотрудники Госавтоинспекции провели разъяснительную беседу с посетителями и работниками Пенсионного фонда, управления социальной защиты населения и Центра занятости населения.

«Говорили о важности ношения световозвращающих элементов при движении в темное время суток. Инспекторы напомнили о правилах движения для пешеходов, предупредили об осторожности при движении в темное время суток и при неблагоприятных погодных условиях, а также напомнили, что пешеходы должны выходить на проезжую часть для перехода дороги, только в установленных местах, и убедившись в безопасности перехода», - говорится в сообщении.

Также госавтоинспекторы рассказали о том, что пешехода со световозвращающими элементами водитель заметит с гораздо большего расстояния, что даст ему возможность своевременно остановиться и пропустить пешехода.

«Инспекторы рекомендовали как можно чаще напоминать детям о соблюдении ПДД и быть примером для них в соблюдении правил, рассказать другим родственникам и пожилым людям о пользе использования световозвращающих элементов», - отмечается в сообщении.