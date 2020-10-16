РИАМО - 16 окт. В развитие новой Москвы вложили примерно два триллиона рублей инвестиций, это позволяет людям получить новое жилье, рабочие места, парки, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Эти вложения произошли не сами по себе, потому что Москва, взяв эти территории, начала активно развивать инфраструктуру. Пришли инвесторы, которые создали до четверти миллиона рабочих мест, построили жилье, комплексную застройку осуществляют», – сказал Собянин в интервью ТАСС.

Он подчеркнул, что развитие ТиНАО позволяет людям получить не такое дорогое жилье, как в старой Москве, рабочие места, новые парки, природные территории.

По словам Собянина, строительный комплекс Москвы является одним из сильнейших в мире городских комплексов, но сейчас он переживает непростой период. Проблемой для него является закрытие границ с государствами ЕврАзЭС, откуда поступало достаточно много рабочей силы на стройки.

В следующем году, как ожидает мэр Москвы, ситуация должна нормализоваться. Мощность и объем работы столичного стройкомплекса должны восстановиться. ​