РИАМО - 16 окт. В Москве за счет городского бюджета, за счет частных инвестиций и за счет федеральных министерств отреставрировали уже 90% существующих памятников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Сегодня совсем уже руинированные памятники возвращаются в нормальную экономическую жизнь. И это не просто памятники, это либо жилые дома, либо офисы, либо музеи», – сказал Собянин в интервью ТАСС.

Он добавил, что в столице много перспектив для создания и сохранения культурного наследия, а также для динамичного развития.

«С одной стороны, плохо, что у нас какая-то разруха — промышленные территории, огромные неухоженные территории. С другой стороны — это и возможности придать Москве современный, другой вид», – отметил Собянин.

Он подчеркнул, что можно создавать современный город за счет огромных полуброшенных территорий.​