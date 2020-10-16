РИАМО - 16 окт. В Подмосковье с 17 октября будут запрещены развлекательные мероприятия в период с 00:00 до 8:00 в зданиях и организациях, предоставляющих услуги общественного питания, при этом сами заведения смогут продолжать работать в указанное время без проведения мероприятий, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, которое вводит новые меры по борьбе с распространением коронавируса.

«В первую очередь мы говорим о том, что в период с 12 часов ночи до 8 часов утра запрещаются какие-либо развлекательные мероприятия во всех зданиях, строениях, сооружениях, в том числе в предприятиях общественного питания: в кафе, барах и ресторанах. Это говорит о том, что эти предприятия могут продолжать работать, но с 00:00 там запрещены любые увеселительные мероприятия: дискотеки, шоу-программы, какие-то другие мероприятия, которые способствуют появлению массового скопления людей», - сказал Разин.

Министр подчеркнул, что рестораны и кафе смогут работать в указанное время, дополнительных ограничений, кроме запрета на развлекательные мероприятия, в их работе не будет.

В то же время ночным клубам с полуночи и до 8 часов утра работать будет нельзя, так предписывает постановление.

Также ограничения распространяются на дискотечные мероприятия.

«Что касается банных объектов, химчисток, салонов красоты, ателье, они осуществляют свою деятельность в штатном режиме при условии соблюдения санитарных норм и требований, рекомендованных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека», - отметил Разин.

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Текстовая трансляция

16 ОКТЯБРЯ

- Рестораны и бары в Подмосковье смогут продолжить работу без мероприятий по ночам. В то же время ночным клубам с полуночи и до 8 часов утра работать будет нельзя.

- Свыше 200 развлекательных заведений столицы получили QR‑коды для регистрации гостей. Проходить регистрацию при входе в заведение посетителям и сотрудникам необходимо с 19 октября в любое время суток, в том числе в дневные часы.

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В то же время вокруг прививки от коронавируса развернулась целая кампания о том, насколько это страшно, ужасно и проблематично. Я думаю, что большая часть этой кампании — это заказуха конкурентов, которые не хотят, чтобы их конкуренты обошли, и хотят в это время изготовить свою вакцину и бросить на рынок. По крайней мере, к российской вакцине мы видим именно такое отношение.

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