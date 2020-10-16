РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 окт. В подмосковном Подольске произошло аварийное отключение электроэнергии по линии Южных электрических сетей, чтобы у жителей была горячая вода и тепло, абонентов запитали по резервной схеме, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В пятницу в 03:40 в Подольске произошло аварийное отключение электроэнергии по линии Южных электрических сетей. В результате было приостановлено предоставление коммунальных услуг горячего водоснабжения и теплоснабжения.

«Работы по восстановлению электроснабжения проведены поэтапно. Полностью электроснабжение было восстановлено в 8:00. Специалистами МУП «Подольская теплосеть» проведен пуск попавших под отключение электроэнергии котельных, выход которых на нормативные параметры по гидравлическому режиму и температуре ожидается в ближайшее время», - говорится в сообщении.

Управляющие организации Подольска приступили к отработке заявок по снятию воздушных пробок. Телефон единой диспетчерской службы городского округа: 8 (496) 755-57-98 (круглосуточно).

По информации пресс-службы Южных электрических сетей, в результате технологического нарушения на ПС 110 кВ «Северово» было прервано электроснабжение части потребителей Подольска. В максимально сжатые сроки все абоненты филиала «Южные электрические сети» были запитаны по резервной схеме электроснабжения.