РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 окт. В подмосковном Подольске могут ввести одностороннее движение на Февральской улице, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В связи со сложившейся дорожной обстановкой на улице Февральской рассматривается вопрос организации одностороннего движения по этой улице», - говорится в сообщении.

В четвертом квартале 2020 года на комиссии по безопасности дорожного движения предложено рассмотреть введение одностороннего движения на участке улицы Февральской от проспекта Ленина до улицы Советской.