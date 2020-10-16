РИАМО - 16 окт. На территории Московской области местами в ночь на 17 октября прогнозируется похолодание до минусовых температур, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

Также ожидается понижение среднесуточной температуры воздуха в Подмосковье на 5 градусов.

«Следите за сообщениями МЧС России! В случае необходимости обращайтесь в Главное управление МЧС России по Московской области по телефону доверия: 8(498)505-41-70, а также по телефону спасения – 01, с мобильного – 101», – говорится в сообщении.

Как уточняется на сайте Гидрометцентра РФ, в Московском регионе в ночь на 17 октября столбики термометров покажут минус 1 – плюс 1 градус. В Подмосковье прогнозируется дождь.

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