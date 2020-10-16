РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 окт. Российский государственный архив кинофотодокументов, расположенный в подмосковном Красногорске, отметил 94-ю годовщину с момента основания, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

В торжественном мероприятии приняли участие глава горокруга Эльмира Хаймурзина, директор РГАКФД Наталия Калантарова, представители организаций-партнеров архива.

«Хочу поздравить каждого сотрудника госархива. Это очень специфическая работа, которая требует особого отношения к своей стране, истории, к тому материалу, с которым работаете. Вы делаете бесценную работу, которая оставляет след на долгие годы», - сказала Хаймурзина.

Она отметила, что в Красногорске гордятся, что архив расположен именно в этом горокруге.

«Это не просто хранилище! На базе архива проходят дополнительные занятия для детей, экскурсии. Мы признательны, что архив всегда идет нам навстречу и открывает свои двери, и наши дети имеют возможность прикоснуться к живой истории», - подчеркнула Хаймурзина.

Российский государственный архив кинофотодокументов был образован в 1926 году. Здесь хранится 48 тысяч наименований кинодокументов и 1,2 миллиона фотодокументов. Самый старых фотоснимок датирован 1850 годом.

В архиве почти 190 сотрудников. С 2016 года ведется строительство нового корпуса архива, в котором будут размещены: кинозал на 200 мест, читальные залы нового поколения, выставочный зал и другие помещения.

В нынешнем году в Яблоневом сквере Красногорска торжественно открыли памятник фронтовому кинооператору. Участники мероприятия возложили к нему цветы. А затем, уже в кинозале РГАКФД, смогли посмотреть кинохронику открытия, снятую на камеру времен Великой Отечественной войны.