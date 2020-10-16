РИАМО - 16 окт. 17 октября все столичные дороги специалисты промоют со специальным шампунем, чтобы на асфальте не было мазутных и масляных пятен, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Такая работа проводится в мегаполисе традиционно весной и осенью.

«В этом сезоне в Москве это уже четвертая мойка дорог с шампунем и, видимо, последняя, так как синоптики прогнозируют похолодание», - сказал Бирюков.

Он уточнил, что рабочие очистят все асфальтобетонные и плиточные покрытия, парковки, тротуары, дворы и общественные пространства. Затем все поверхности промоют еще один раз.

По словам заммэра, там, где не получится привлечь технику в данных работах, чистка пройдет вручную.