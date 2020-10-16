РИАМО - 16 окт. С 2021 года Москва перестанет закупать дизельный транспорт, властям города важно подать пример и для автомобилистов, и для развития инфраструктуры электрического транспорта, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Со следующего года мы переходим к замене основного парка обычных дизельных автобусов. Со следующего года перестаем вообще закупать дизельный транспорт, дизельные автобусы и до 2030 года планируем полностью их заместить электробусами», – сказал Собянин в интервью ТАСС.

Он подчеркнул, что в этой сфере российская столица опережает другие мегаполисы мира.

«Сегодня в Москве уже самый большой парк электробусов среди городов мира. <…> Это самые передовые, самые лучшие технологии, не уступающие лучшим мировым образцам», – отметил Собянин.

Он добавил, что властям Москвы важно подать пример и для автомобилистов, и для развития инфраструктуры электрического транспорта. ​

Замена троллейбусов на электробусы: что ждет транспортную систему Москвы>>