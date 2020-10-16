РИАМО - 16 окт. В Москве QR-коды для регистрации посетителей уже получили свыше 200 развлекательных заведений, которые работаю в ночное время, сообщает оперштаб столицы.
Посетителям ночных клубов столицы будут доступны два вида регистрации - на короткий номер через СМС или с помощью QR-кода. Такая меры будет введена в городе с 19 октября.
«Проходить регистрацию при входе в заведение посетителям и сотрудникам необходимо с 19 октября в любое время суток, в том числе в дневные часы. К примеру, если сотрудник заведения приходит на работу в 12:00, ему необходимо зарегистрироваться. Если посетитель заходит в бар или клуб в 17:30, он также обязан пройти регистрацию», - говорится в сообщении.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин пояснил, что таким образом в мегаполисе можно будет выявлять и прерывать новые цепочки распространения коронавирусной инфекции.
За последние сутки в городе подтвердили 5 049 новых случаев коронавируса.
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Текстовая трансляция
16 ОКТЯБРЯ
- Рестораны и бары в Подмосковье смогут продолжить работу без мероприятий по ночам. В то же время ночным клубам с полуночи и до 8 часов утра работать будет нельзя.
- Свыше 200 развлекательных заведений столицы получили QR‑коды для регистрации гостей. Проходить регистрацию при входе в заведение посетителям и сотрудникам необходимо с 19 октября в любое время суток, в том числе в дневные часы.
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- За сутки в России зарегистрировали 15 150 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 448 больных. В Москве - 5 049 .
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