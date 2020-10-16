РИАМО - 16 окт. В ролике, опубликованном в Instagram пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья, жителям региона напомнили о том, как важно носить маски во время пандемии коронавируса.
В видео отмечается важность ношения масок, соблюдения социальной дистанции. Тогда не закроют кафе и кинотеатры, а школы не будут учиться дистанционно.
«Не допустим второй волны пандемии коронавируса. Носите маски! Берегите себя и своих близких!» - говорится в подписи к видео.
В Подмосковье жителям старше 65 лет рекомендовали соблюдать домашний режим. Также с 17 октября в регионе на ночные часы (00:00-08:00) будут закрыты все развлекательные учреждения.
В общественных местах и транспорте в Подмосковье обязательно нужно носить маску, также рекомендуется надевать перчатки.
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Текстовая трансляция
16 ОКТЯБРЯ
- Рестораны и бары в Подмосковье смогут продолжить работу без мероприятий по ночам. В то же время ночным клубам с полуночи и до 8 часов утра работать будет нельзя.
- Свыше 200 развлекательных заведений столицы получили QR‑коды для регистрации гостей. Проходить регистрацию при входе в заведение посетителям и сотрудникам необходимо с 19 октября в любое время суток, в том числе в дневные часы.
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- За сутки в России зарегистрировали 15 150 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 448 больных. В Москве - 5 049 .
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