РИАМО - 16 окт. В ролике, опубликованном в Instagram пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья, жителям региона напомнили о том, как важно носить маски во время пандемии коронавируса.

В видео отмечается важность ношения масок, соблюдения социальной дистанции. Тогда не закроют кафе и кинотеатры, а школы не будут учиться дистанционно.

«Не допустим второй волны пандемии коронавируса. Носите маски! Берегите себя и своих близких!» - говорится в подписи к видео.

В Подмосковье жителям старше 65 лет рекомендовали соблюдать домашний режим. Также с 17 октября в регионе на ночные часы (00:00-08:00) будут закрыты все развлекательные учреждения.

В общественных местах и транспорте в Подмосковье обязательно нужно носить маску, также рекомендуется надевать перчатки.

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Текстовая трансляция

16 ОКТЯБРЯ

- Рестораны и бары в Подмосковье смогут продолжить работу без мероприятий по ночам. В то же время ночным клубам с полуночи и до 8 часов утра работать будет нельзя.

- Свыше 200 развлекательных заведений столицы получили QR‑коды для регистрации гостей. Проходить регистрацию при входе в заведение посетителям и сотрудникам необходимо с 19 октября в любое время суток, в том числе в дневные часы.

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- Собянин назвал заказной негативную компанию в отношении вакцины от Covid‑19

В то же время вокруг прививки от коронавируса развернулась целая кампания о том, насколько это страшно, ужасно и проблематично. Я думаю, что большая часть этой кампании — это заказуха конкурентов, которые не хотят, чтобы их конкуренты обошли, и хотят в это время изготовить свою вакцину и бросить на рынок. По крайней мере, к российской вакцине мы видим именно такое отношение.

- За сутки в России зарегистрировали 15 150 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 448 больных. В Москве - 5 049 .

- Врач назвала способы определения бессимптомного протекания коронавируса. Насторожить должно, если неожиданно пропали вкус и обоняние.

- За минувшие сутки в Москве скончались 54 человека с коронавирусом. Число умерших после коронавируса в городе увеличилось до 5 850 пациентов.