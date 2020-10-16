РИАМО - 16 окт. В Москве пока не планируют вводить платный въезд в центр города, в то же время жители стараются менять свой транспорт на более экологичный, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Я не сторонник жесткого отношения к автомобилистам», – сказал Собянин в интервью ТАСС.

Он добавил, что экологическая ситуация в Москве улучшается.

«Те машины, которые были в конце 90-х, и машины сегодня — это две большие разницы», – подчеркнул Собянин.

Он добавил, что жители столицы стараются менять свой транспорт на более экологичный. ​