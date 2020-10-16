РИАМО - 16 окт. За сутки в Московской области выявили 448 случаев заражения коронавирусом, лидерами в регионе по числу новых выявленных случаев стали Сергиев Посад, Коломна, Красногорск, Пушкино, говорится в сообщении оперштаба Подмосковья по ситуации с Covid-19.
Ни одного случая заражения не выявили в Бронницах, Звездном городке, Черноголовке, Электрогорске, Шаховской, Пущине, Рошале, Серебряных Прудах, Дзержинском, Кашире, Егорьевске, Котельниках, Молодежном, Лотошине.
По одному случаю заражения выявили в Реутове, Озерах, Щелкове, Электростали, Ступине, Можайске, Волоколамске, Краснознаменске, Красноармейске, Ленинском округе, Лосино-Петровском, Фрязине.
По два случая выявили в Рузе, Серпухове, Власихе, Лобне, Домодедове. Три — в Чехове, четыре — в Балашихе, Дубне, Лыткарине. Пять случаев выявили в Богородском округе, Клину, Жуковском. Шесть — в Зарайске, Павловском Посаде, Истре и Протвине. Семь — в Наро-Фоминске и Шатуре.
В Долгопрудном выявили восемь случаев. По десять — в Луховицах и Люберцах. 11 — в Дмитрове, Мытищах, Раменском, Орехово-Зуеве. 12 — в Химках, 13 — в Подольске, 14 - в Талдоме. В Королеве и Солнечногорске — 15, в Ивантеевке — 18. В Воскресенске и Одинцове — по 22, в Пушкине - 32, в Красногорске — 33, в Коломне — 40.
В Сергиевом Посаде выявили 50 новых случаев коронавируса.
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Текстовая трансляция
16 ОКТЯБРЯ
- Рестораны и бары в Подмосковье смогут продолжить работу без мероприятий по ночам. В то же время ночным клубам с полуночи и до 8 часов утра работать будет нельзя.
- Свыше 200 развлекательных заведений столицы получили QR‑коды для регистрации гостей. Проходить регистрацию при входе в заведение посетителям и сотрудникам необходимо с 19 октября в любое время суток, в том числе в дневные часы.
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- За сутки в России зарегистрировали 15 150 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 448 больных. В Москве - 5 049 .
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