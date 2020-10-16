РИАМО - 16 окт. За сутки в Московской области выявили 448 случаев заражения коронавирусом, лидерами в регионе по числу новых выявленных случаев стали Сергиев Посад, Коломна, Красногорск, Пушкино, говорится в сообщении оперштаба Подмосковья по ситуации с Covid-19.

«Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 79 567 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1 452 человека. Выздоровели и выписались 59 770 человек», - говорится в сообщении.

Ни одного случая заражения не выявили в Бронницах, Звездном городке, Черноголовке, Электрогорске, Шаховской, Пущине, Рошале, Серебряных Прудах, Дзержинском, Кашире, Егорьевске, Котельниках, Молодежном, Лотошине.

По одному случаю заражения выявили в Реутове, Озерах, Щелкове, Электростали, Ступине, Можайске, Волоколамске, Краснознаменске, Красноармейске, Ленинском округе, Лосино-Петровском, Фрязине.

По два случая выявили в Рузе, Серпухове, Власихе, Лобне, Домодедове. Три — в Чехове, четыре — в Балашихе, Дубне, Лыткарине. Пять случаев выявили в Богородском округе, Клину, Жуковском. Шесть — в Зарайске, Павловском Посаде, Истре и Протвине. Семь — в Наро-Фоминске и Шатуре.

В Долгопрудном выявили восемь случаев. По десять — в Луховицах и Люберцах. 11 — в Дмитрове, Мытищах, Раменском, Орехово-Зуеве. 12 — в Химках, 13 — в Подольске, 14 - в Талдоме. В Королеве и Солнечногорске — 15, в Ивантеевке — 18. В Воскресенске и Одинцове — по 22, в Пушкине - 32, в Красногорске — 33, в Коломне — 40.

В Сергиевом Посаде выявили 50 новых случаев коронавируса.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

16 ОКТЯБРЯ

- Рестораны и бары в Подмосковье смогут продолжить работу без мероприятий по ночам. В то же время ночным клубам с полуночи и до 8 часов утра работать будет нельзя.

- Свыше 200 развлекательных заведений столицы получили QR‑коды для регистрации гостей. Проходить регистрацию при входе в заведение посетителям и сотрудникам необходимо с 19 октября в любое время суток, в том числе в дневные часы.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Собянин назвал заказной негативную компанию в отношении вакцины от Covid‑19

В то же время вокруг прививки от коронавируса развернулась целая кампания о том, насколько это страшно, ужасно и проблематично. Я думаю, что большая часть этой кампании — это заказуха конкурентов, которые не хотят, чтобы их конкуренты обошли, и хотят в это время изготовить свою вакцину и бросить на рынок. По крайней мере, к российской вакцине мы видим именно такое отношение.

- За сутки в России зарегистрировали 15 150 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 448 больных. В Москве - 5 049 .

- Врач назвала способы определения бессимптомного протекания коронавируса. Насторожить должно, если неожиданно пропали вкус и обоняние.

- За минувшие сутки в Москве скончались 54 человека с коронавирусом. Число умерших после коронавируса в городе увеличилось до 5 850 пациентов.