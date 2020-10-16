РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 окт. Работники 232-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» сняли металлическое кольцо, застрявшее на пальце 13-летнего подростка из Люберец, говорится в сообщении ГКУ МО «Мособлпожспас».

Инцидент произошел в городском округе Люберцы. Молодой человек пытался самостоятельно снять кольцо разными способами, но его попытки не увенчались успехом, и он обратился за помощью в пожарную часть.

«К тому моменту, как юноша пришел в подразделение, его палец уже сильно опух, из-за чего спасатели не могли использовать для снятия кольца капроновую нить. Соблюдая меры безопасности, работники противопожарно-спасательной службы сняли застрявшее кольцо, разрезав его маленькой болгаркой, не причинив вреда здоровью подростка», – сказал старший смены Олег Алексеев.