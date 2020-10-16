РИАМО – 16 окт. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что в городе не понадобится открывать дополнительные госпитали в непрофильных местах для лечения зараженных коронавирусом.
В городе созданы четыре резервных госпиталя с достаточно большой мощностью. Два из них уже принимают больных, оставшиеся начнут принимать в следующий понедельник.
«Потому что (заполнение с понедельника – ред.) это очень длительные и постепенные процессы — нужно обкатать, чтобы персонал привык к месту нахождения, к аппаратуре, к электронной системе, которая там внедрена, и так далее. Длительный процесс, занимает от недели до двух недель, поэтому будем обкатывать все резервные госпитали, но я надеюсь, что в полном объеме они все не понадобятся», - сказал Собянин в интервью ТАСС.
Он отметил, что сейчас также оказывается в полном объеме плановая медицинская помощь.
«При этом у нас еще есть достаточно много резервных мощностей в больницах. В ближайшие недели мы точно выдержим ситуацию, главное — чтобы она стабилизировалась», - отметил Собянин.
За последние сутки в столице выявили 5049 новых случаев заражения коронавирусом. За все время пандемии в столице выявили 352 995 случаев инфицирования.
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