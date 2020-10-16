РИАМО – 16 окт. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что в городе не понадобится открывать дополнительные госпитали в непрофильных местах для лечения зараженных коронавирусом. ​

В городе созданы четыре резервных госпиталя с достаточно большой мощностью. Два из них уже принимают больных, оставшиеся начнут принимать в следующий понедельник.

«Потому что (заполнение с понедельника – ред.) это очень длительные и постепенные процессы — нужно обкатать, чтобы персонал привык к месту нахождения, к аппаратуре, к электронной системе, которая там внедрена, и так далее. Длительный процесс, занимает от недели до двух недель, поэтому будем обкатывать все резервные госпитали, но я надеюсь, что в полном объеме они все не понадобятся», - сказал Собянин в интервью ТАСС.

Он отметил, что сейчас также оказывается в полном объеме плановая медицинская помощь.

«При этом у нас еще есть достаточно много резервных мощностей в больницах. В ближайшие недели мы точно выдержим ситуацию, главное — чтобы она стабилизировалась», - отметил Собянин.

За последние сутки в столице выявили 5049 новых случаев заражения коронавирусом. За все время пандемии в столице выявили 352 995 случаев инфицирования.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

16 ОКТЯБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Собянин назвал заказной негативную компанию в отношении вакцины от Covid‑19

В то же время вокруг прививки от коронавируса развернулась целая кампания о том, насколько это страшно, ужасно и проблематично. Я думаю, что большая часть этой кампании — это заказуха конкурентов, которые не хотят, чтобы их конкуренты обошли, и хотят в это время изготовить свою вакцину и бросить на рынок. По крайней мере, к российской вакцине мы видим именно такое отношение.

- За сутки в России зарегистрировали 15 150 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 448 больных. В Москве - 5 049 .

- Врач назвала способы определения бессимптомного протекания коронавируса. Насторожить должно, если неожиданно пропали вкус и обоняние.

- За минувшие сутки в Москве скончались 54 человека с коронавирусом. Число умерших после коронавируса в городе увеличилось до 5 850 пациентов.