РИАМО (МЫТИЩИ) - 16 окт. В городском округе Мытищи на территории Перловского парка ликвидировали аварийный столб и провели ряд других работ по благоустройству, сообщил глава муниципалитета Виктор Азаров.

В Перловском парке старый деревянный неиспользуемый столб в аварийном состоянии мог рухнуть от порыва ветра, а рядом - детская площадка.

«Работы по устранению аварийного столба проведены ПАО «Ростелеком». Около скамеек в одном из дворов по улице Мира было много мусора. Урны установлены. Во дворе дома №10 на Тенистом бульваре уже на протяжении недели ночью не горели фонари. Поступила просьба устранить неполадку. Работы по восстановлению наружного освещения проведены», - написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что по улице Комарова у дома №4 контейнерная площадка приведена в надлежащее состояние сотрудниками МУП «Управление заказчика». На улице Центральной, владение 20Б строение 1 образовалась стихийная свалка мусора, уборка произведена сотрудниками МБУ «Леспаркхоз».

«На тротуаре по улице Кадомцева, у домов №№6 и 4 ежедневно паркуются автомобили, заезжают на детскую площадку, разрушают бордюрный камень. Мероприятия по благоустройству территории и установке ограждений выполнены. На Олимпийском проспекте у дома №19 корпус 4 после замены газовых труб оставили раскуроченный асфальт и не вернули пандус с перилами. Работы по восстановлению благоустройства проведены сотрудниками АО «Мособлгаз», - отметил Азаров.

Он уточнил, что проведены работы по ямочному ремонту асфальтового покрытия по улице 2-й Институтской у дома №14 в районе ливневой решетки, напротив третьего подъезда. Убрана территория пешеходной дорожки по улице Первомайской, дом №15.

«Вандальные надписи по улице Колпакова у дома №34Б. Меры приняты, незаконно размещенные информационные материалы с нежилого объекта удалены сотрудниками АО «Мособлэнерго». Спасибо мытищинцам за отзывчивость и активность на портале «Добродел», - отметил глава.

По словам Азарова, на этой неделе было очень много жалоб про листву. Это характерные обращения граждан в данный период года.