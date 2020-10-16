РИАМО - 16 окт. В Московской области врачи влачили от коронавирусной инфекции еще 260 пациентов, сообщает оперштаб Подмосковья по ситуации с Covid-19.

«Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 59 770 заболевших», - говорится в сообщении.

Ранее власти Московской области рекомендовали федеральным органам государственной власти, органам местного самоуправления муниципальных образований региона оказывать содействие в открытии дополнительных койко-мест для пациентов с коронавирусной инфекцией.

В Подмосковье действуют рекомендации для людей из групп риска по коронавирусу (жители старше 65 лет) о самоизоляции. А также работодателям следует перевести максимальное количество сотрудников на дистанционный режим работы.

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16 ОКТЯБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Собянин назвал заказной негативную компанию в отношении вакцины от Covid‑19

В то же время вокруг прививки от коронавируса развернулась целая кампания о том, насколько это страшно, ужасно и проблематично. Я думаю, что большая часть этой кампании — это заказуха конкурентов, которые не хотят, чтобы их конкуренты обошли, и хотят в это время изготовить свою вакцину и бросить на рынок. По крайней мере, к российской вакцине мы видим именно такое отношение.

- За сутки в России зарегистрировали 15 150 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 448 больных. В Москве - 5 049 .

- Врач назвала способы определения бессимптомного протекания коронавируса. Насторожить должно, если неожиданно пропали вкус и обоняние.

- За минувшие сутки в Москве скончались 54 человека с коронавирусом. Число умерших после коронавируса в городе увеличилось до 5 850 пациентов.