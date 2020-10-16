РИАМО - 16 окт. В Московской области врачи влачили от коронавирусной инфекции еще 260 пациентов, сообщает оперштаб Подмосковья по ситуации с Covid-19.
«Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 59 770 заболевших», - говорится в сообщении.
Ранее власти Московской области рекомендовали федеральным органам государственной власти, органам местного самоуправления муниципальных образований региона оказывать содействие в открытии дополнительных койко-мест для пациентов с коронавирусной инфекцией.
В Подмосковье действуют рекомендации для людей из групп риска по коронавирусу (жители старше 65 лет) о самоизоляции. А также работодателям следует перевести максимальное количество сотрудников на дистанционный режим работы.
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16 ОКТЯБРЯ
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