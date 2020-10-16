РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 окт. Волонтеры подмосковного Подольска раздали маски пассажирам главной железнодородной станции округа, акция прошла утром во время массового скопления людей, сообщается в группе «Комитет по делам молодежи г. о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Акция напоминает о соблюдении обязательного масочного режима в общественных местах. Добровольцы снабжают жителей масками в общественном транспорте и на транспортно-пересадочных узлах, призывая пассажиров носить средства индивидуальной защиты, также пассажирам предлагают памятки о том, как противодействовать коронавирусу.

«Волонтеры продолжают раздавать маски пассажирам транспорта в городском округе Подольск. 16 октября ранним утром, когда основной поток жителей города едет на работу и учебу, волонтеры на станции Подольск раздали пассажирам защитные маски», – говорится в сообщении.

Масочный режим рекомендован Роспотребнадзором в общественных местах и на транспортных пересадочных узлах. Железнодорожные станции, как и весь общественный транспорт – места особо массового скопления людей, здесь проходят десятки тысяч граждан.

В связи со сложной обстановкой по коронавирусу необходимо четко соблюдать противоэпидемические меры: маску необходимо надевать не только при входе в транспорт, но и на территории, прилегающей к транспортному узлу и остановке.

Постановлением губернатора Подмосковья Андрея Воробьева контроль за соблюдением масочного режима усилен.