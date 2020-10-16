РИАМО (БАЛАШИХА) - 16 окт. Единая неделя ГТО завершится в Балашихе спортивным праздником, он стартует на стадионе «Орион» в микрорайоне Железнодорожный 17 октября в 11:00, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Жители городского округа смогут пройти на стадионе испытание нормативами ГТО, а те, кто уже доказал свою готовность к труду и обороне, получат золотые значки. Их вручение станет торжественной частью праздника.

«Для того, чтобы присоединиться к Единой неделе ГТО, жителям Балашихи нужно записаться на сдачу норм по телефону: +7(495)521-11-53 с 9:00 до 18:00 или онлайн на сайте: gto-balashikha.ru. Электронная запись ведется круглосуточно. Также желающих оценить свою физическую форму просят пройти регистрацию на gto.ru»,- говорится в сообщении.

На площадку проведения испытаний нужно захватить документ, удостоверяющий личность, справку от врача и УИН-номер. Их попросят предъявить перед началом испытаний. Без них сдать нормативы не получится.

Временно не удастся пройти спортивное тестирование жителям старше 65 лет. Это связано с обострением коронавирусной угрозы. По той же причине на площадки для сдачи норм ГТО допускаются не более 50 человек в час, а испытания проходят с соблюдением всех санитарных норм.

Единая неделя ГТО стартовала в Подмосковье 12 октября. Вместе с Балашихой спортивный марафон поддержали 18 муниципалитетов региона.