РИАМО - 16 окт. В столице выявили 5049 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, впервые за осень этот показатель превысил отметку в 5 тысяч, говорится в сообщении оперштаба Москвы.

«Число новых случаев Covid-19 за последнюю неделю на 29,4% больше, чем за предыдущую. За сутки госпитализировано 1140 пациентов», - говорится в сообщении.

В общей сложности за последнюю неделю госпитализировали на 16,8% человек с Covid-19 больше, чем за предыдущую неделю.

Среди заболевших 13,8% - дети, 41,8% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,4% – от 46 до 65 лет, еще 10,5% - от 66 до 79 лет. Также 4,5% среди заболевших — люди старше 80 лет.

Врачи следят за всеми пациентами, а также за теми, кто близко контактировал с ними.

На удаленную работу в столице перешли около 1 миллиона человек, загруженность транспорта в городе в это время упала почти на 40%.

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16 ОКТЯБРЯ

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В то же время вокруг прививки от коронавируса развернулась целая кампания о том, насколько это страшно, ужасно и проблематично. Я думаю, что большая часть этой кампании — это заказуха конкурентов, которые не хотят, чтобы их конкуренты обошли, и хотят в это время изготовить свою вакцину и бросить на рынок. По крайней мере, к российской вакцине мы видим именно такое отношение.

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