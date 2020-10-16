РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 окт. Дольщикам проблемного ЖК «Пятницкие кварталы» в подмосковном Красногорске рассказали о темпах строительства объектов, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Заместитель начальника Главгосстройнадзора региона Валентин Набиков совместно с инспекторами отдела надзора за строительством №2 провел встречу с участниками долевого строительства ЖК «Пятницкие кварталы» 15 октября. На мероприятии также присутствовали представители застройщика, генподрядчика, администрации муниципалитета, городской прокуратуры.

«В ходе встречи дольщикам рассказали о темпах строительства, планах завершения работ. Валентин Набиков лично проинспектировал объект, количество рабочих на 20 и 22 корпусах и ответил на вопросы жителей», - говорится в сообщении.

Главгосстройнадзор с 2018 года держит на особом контроле строительство ЖК «Пятницкие кварталы». За это время было завершено строительство четырех объектов.