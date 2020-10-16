РИАМО – 16 окт. В Москве действовал и действует средний режим введенных ограничений на фоне распространения коронавирусной инфекции, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Он уточнил, что существуют три модели поведения в борьбе с пандемией. Самая строгая – пекинская, слабая – шведская, а еще есть средняя.
«И средняя модель, которая сегодня проводится в Москве и проводилась в предыдущий пик заболевания, — это частичное ограничение и сглаживание пика взрыва заболеваемости, с одной стороны, с другой — естественная частичная иммунизация, которая дает возможность работать бизнесу, не закрывать города, не закрывать бизнес и постепенно идти в таком режиме», - отметил Собянин в интервью ТАСС.
Он подчеркнул, что по данной модели действовали власти большинства европейских и американских городов. Во всем мире это самая распространенная модель.
«Из этих крайностей мы должны выбирать что-то среднее, более приемлемое для нашей культуры, для нашего географического положения, для наших возможностей. Китаю отчасти повезло, потому что у них началось это у первых в мире, оттуда начался коронавирус, и все страны с перепугу закрылись от Китая, сказали «нет, мы не принимаем китайцев» — никто не улетает, не перелетает через границы. Они даже сами не успели это сделать. Мир за них сделал, приняв решение об изоляции Китая», - добавил мэр.
Весной в Москве действовал пропускной режим. Жителям столицы можно было лишь дважды в неделю без уважительной причины передвигаться по городу. Школьники учились дистанционно. Не работали кафе, рестораны, торговые центры и непродовольственные магазины. Сотрудники различных компаний также работали удалено. Это было связано с пандемией коронавируса.
Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>
Текстовая трансляция
16 ОКТЯБРЯ
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- Собянин назвал заказной негативную компанию в отношении вакцины от Covid‑19
- За сутки в России зарегистрировали 15 150 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 448 больных. В Москве - 5 049 .
- Врач назвала способы определения бессимптомного протекания коронавируса. Насторожить должно, если неожиданно пропали вкус и обоняние.
- За минувшие сутки в Москве скончались 54 человека с коронавирусом. Число умерших после коронавируса в городе увеличилось до 5 850 пациентов.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии