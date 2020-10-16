РИАМО (БАЛАШИХА) - 16 окт. Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России по городскому округу Балашиха в микрорайоне Радиоцентр задержали 24-летнего мужчину, у которого изъяли около 100 граммов героина, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Московской области.

«При личном досмотре у злоумышленника обнаружен и изъят полимерный пакет, в котором находилось 90 свертков с порошкообразным веществом. По результатам химического исследования установлено, что изъятое содержимое является наркотическим средством – героином, общим весом около 100 граммов», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В отношении задержанного следователем Следственного управления МУ МВД возбуждено уголовное дело по статье 228 «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.