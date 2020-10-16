РИАМО – 16 окт. Для Москвы стратегически важно удержаться на уровне 1,5 тысяч госпитализированных с коронавирусом за сутки, если этот показатель будет больше, то справиться с ситуацией будет труднее, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Он отметил, что на этой неделе в городе вышли на рубеж в 1,2 тысячи госпитализаций в сутки.
«Для Москвы стратегически важно удержаться на 1,5 тысячах (госпитализаций – ред.). До 1,5 тысяч. После 1,5 тысяч ситуация будет сложнее. Мы и с ней справимся. Но она будет на порядок другой. Мы перейдем в другое качество. Будем надеяться, что мы этот рубеж в 1,5 тысячи не перешагнем благодаря тем мероприятиям, которые мы приняли», - сказал Собянин в интервью ТАСС.
Он также обратил внимание на то, что выявляемость новых случаев коронавируса не стоит путать с количеством зараженных.
«Это абсолютно разные вещи. Можно интерпретировать, но не напрямую. Потому что чем больше мы выявляем зараженных, тем лучше, а не хуже. Потому что при большом, огромном, массовом тестировании у нас есть возможность заранее выявить больного, карантинизировать его, провести эпидрасследование, с кем он контактировал, живет, и их локализовать, чтобы зараза дальше не распространялась», - отметил мэр.
При этом он уточнил, что главным критерием является не выявляемость, а госпитализация пациентов с коронавирусом.
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