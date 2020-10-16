РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 16 окт. Щелковские полицейские задержали жителя Москвы, который подозревается в краже телефонного кабеля на сумму около 200 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть МУ МВД России «Щелковское» поступило заявление от представителя коммерческой организации о том, что неизвестный на улицах Бахчиванджи и Жуковского похитил телефонный кабель, причинив материальный ущерб в размере около 200 тысяч рублей.

«Сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержан житель Москвы 24 лет. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Подозреваемому избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.