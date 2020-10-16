РИАМО - 16 окт. За прошедшие сутки в столице выявили 5049 новых случаев заражения Covid-19, с начала пандемии в городе выявили 352 995 случаев заражения, сообщает столичный оперштаб.

За сутки в мегаполисе скончались 54 пациента с коронавирусной инфекцией, вылечились 1803 человека. За время пандемии умерли 5850 заболевших, врачи вылечили 270 226 человек.

В России за сутки выявили 15 150 случаев Covid-19, 26,6% новых пациентов не имели клинических проявлений болезни. Умерли за сутки 232 человека, вылечились после инфекции 8 485 пациентов.

За все время пандемии в стране выявили 1 369 313 случаев заражения, скончались 23 723 человека, выздоровели 1 056 582 пациента.

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16 ОКТЯБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Собянин назвал заказной негативную компанию в отношении вакцины от Covid‑19

В то же время вокруг прививки от коронавируса развернулась целая кампания о том, насколько это страшно, ужасно и проблематично. Я думаю, что большая часть этой кампании — это заказуха конкурентов, которые не хотят, чтобы их конкуренты обошли, и хотят в это время изготовить свою вакцину и бросить на рынок. По крайней мере, к российской вакцине мы видим именно такое отношение.

- За сутки в России зарегистрировали 15 150 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 448 больных. В Москве - 5 049 .

- Врач назвала способы определения бессимптомного протекания коронавируса. Насторожить должно, если неожиданно пропали вкус и обоняние.

- За минувшие сутки в Москве скончались 54 человека с коронавирусом. Число умерших после коронавируса в городе увеличилось до 5 850 пациентов.