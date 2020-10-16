РИАМО - 16 окт. Негативные настроения, развернувшиеся вокруг прививок от коронавирусной инфекции в России, являются заказной компанией конкурентов, считает мэр Москвы Сергей Собянин.

Он напомнил, что россияне давно прививаются от гриппа, пневмококка и так далее. Это не вызывает негативных настроений.

«В то же время вокруг прививки от коронавируса развернулась целая кампания о том, насколько это страшно, ужасно и проблематично. Я думаю, что большая часть этой кампании — это заказуха конкурентов, которые не хотят, чтобы их конкуренты обошли, и хотят в это время изготовить свою вакцину и бросить на рынок. По крайней мере, к российской вакцине мы видим именно такое отношение», - отметил Собянин в интервью ТАСС.

Он уточнил, что в России наблюдают целую системную кампанию, которая направлена на дискредитацию вакцины. Мэр добавил, что сделал прививку от коронавируса.

Мэр подчеркнул, что в конце октября — первых числах ноября будут первые более-менее большие партии вакцины от Covid-19.

«А в конце года мы будем получать уже партии, которые необходимы для массовой вакцинации. Надеюсь, что это будет так. И это будет выходом, это будет, в конце концов, окончательной победой над пандемией. А по-другому никакую инфекцию никогда не удавалось победить, только вакцинация», - отметил Собянин.

В настоящий момент в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Первая – в центре Гамалеи, вторая – в «Векторе».​​

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В то же время вокруг прививки от коронавируса развернулась целая кампания о том, насколько это страшно, ужасно и проблематично. Я думаю, что большая часть этой кампании — это заказуха конкурентов, которые не хотят, чтобы их конкуренты обошли, и хотят в это время изготовить свою вакцину и бросить на рынок. По крайней мере, к российской вакцине мы видим именно такое отношение.

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