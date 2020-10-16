РИАМО (БАЛАШИХА) – 16 окт. Капитальный ремонт Дворца культуры «Балашиха» планируют полностью завершить в декабре текущего года, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Заместитель главы администрации Балашихи Сергей Лукичев и директор учреждения Сергей Сафронов в ходе выездного совещания осмотрели здание, помещения, прилегающую территорию, пообщались с руководством подрядной организации.

«Обратили внимание не некоторые недочеты, которые будут строители устранять. Сам контракт на работы будет завершен в декабре 2020 года. Планируется, что к этому времени Дворец культуры «Балашиха» начнет полностью функционировать», – сказал Сафронов.

Он добавил, что рабочие установят в большом зале световое и звуковое оборудование, перекрасят стены, завершат работы по ремонту крыши.

Капитальный ремонт ДК «Балашиха» проходит в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Культура Подмосковья». Работы начали в 2019 году. На них выделено около 300 миллионов рублей из областного и муниципального бюджетов.

Проект включает сохранение исторического облика в старой части здания, а в новой – модернизацию концертного зала. Также по нему предусмотрено обновление фасада и внутренних помещений, благоустройство прилегающей территории.