РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 окт. На заводе «КНАУФ Гипс» в подмосковном Красногорске в ходе проверки не выявили нарушений санитарных норм, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева посетила предприятие «КНАУФ Гипс» в Красногорске и проверила соблюдение санитарных требований в производственных корпусах.

«В ходе инспектирования ООО «КНАУФ Гипс» нарушений выявлено не было. Сотрудники соблюдают социальную дистанцию. Также работники предприятия обеспечены медицинскими масками», - говорится в сообщении.

Температуру сотрудникам измеряют системой тепловизионного контроля на проходной и на входах в каждое здание. Для этого был привлечен дополнительный медицинский персонал.

Кроме этого, на предприятии ведется «матрица контактов» сотрудников, проводятся тесты два раза в месяц. Руководство компании перевело людей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания на удаленный режим работы.

«Мы хотим, чтобы текущая эпидемиологическая ситуация не повлияла на работу предприятий Подмосковья. Для этого руководители должны обеспечить безопасные условия для деятельности сотрудников и в целом на производстве необходимо соблюдать санитарные требования», - подчеркнула Зиновьева.

Предприятие ООО «КНАУФ Гипс» входит в пятерку системообразующих предприятий Красногорска и является первым российским производством группы КНАУФ. На его территории работают пять производственных линий: гипсокартонных листов, сухих гипсовых смесей, сухих цементных смесей, грунтовок и металлических профилей.

На заводе крупнейшего производителя строительных материалов трудоустроено более 800 человек.