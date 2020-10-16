РИАМО - 16 окт. В сентябре в медицинские учреждения Московской области поступило 15 новых аппаратов УЗИ, это современное оборудование с более высоким качеством изображения, всего с начала 2020 года в региональные больницы поступило более 100 таких аппаратов, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

«Это современное диагностическое оборудование, которое позволит проводить на более высоком уровне ультразвуковые исследования и сделает их более доступными для жителей. Благодаря техническим характеристикам новые аппараты обладают высоким качеством изображения», - сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Она добавила, что с начала года в медицинские организации региона закуплено и поставлено более 100 аппаратов УЗИ – как в стационары, так и в поликлинические отделения.

Поступившая медтехника уже введена в работу и применяется для проведения диагностики жителям Подмосковья. Аппараты закуплены по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.