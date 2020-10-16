РИАМО - 16 окт. Служба занятости столицы предлагает соискателям более 250 тысяч вакансий, что вдвое больше, чем было до коронавирусной пандемии, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Таких цифр нам удалось достичь благодаря сотрудничеству с крупнейшими рекрутинговыми сайтами. Мы поняли, что для решения проблем, которые возникли на рынке труда в связи с пандемией, нужно подключать не только внутренние ресурсы, но и развивать партнерские отношения», — сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она добавила, что за последние три недели в столице было трудоустроено более 21 тысячи кандидатов. Больше всего вакансий сейчас находится в сферах торговли и услуг, ИТ-секторе, а также среди офисных должностей.

В октябре самыми востребованными стали специалисты в сфере оптовой и розничной торговли: менеджеры по продажам в разных отраслях, продавцы розничных сетей, менеджеры по онлайн-продуктам, сотрудники кол-центров и другие. Вакансии из этой сферы оставляют около 17% от общего числа.

Второе место по востребованности занимают профессионалы в сфере сервисной индустрии — повара, официанты, специалисты индустрии красоты, фитнес-инструкторы, сотрудники клининга, администраторы, курьеры и прочие. Им доступно 15% открытых вакансий.