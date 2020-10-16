РИАМО – 16 окт. Сбербанк раскрыл новую схему мошенничества с банковскими счетами, теперь людям звонят якобы прокуроры и убеждают перевести деньги на специальный счет, сообщает РИА Новости.

«Мошенник сообщает о следственных действиях в отношении сотрудников банка и говорит, что завтра в определенное время клиенту позвонят из прокуратуры», - говорится в сообщении.

Затем аферист уговаривает перевести деньги на некий специальный счет, который, конечно, принадлежит самому мошеннику.

В банках не раз заявляли, что значительная часть обманщиков пользуется методами социальной инженерии. При этом в нынешнем году активность мошенников выросла многократно.