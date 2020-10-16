РИАМО (МЫТИЩИ) - 16 окт. В городском округе Мытищи проведут мониторинг 300 километров водоемов на наличие несанкционированных сбросов сточных вод, сообщила заместитель главы администрации муниципалитета Светлана Лысенко.

«В июне губернатор Московской области проводил совещание с заместителями председателя правительства, на котором главам всех муниципальных образований было поручено в обязательном порядке подготовить дорожные карты, провести мониторинг всех несанкционированных водовыпусков на всех водных объектах. Городскому округу Мытищи поручено 300 километров водных объектов промониторить на предмет негативного воздействия», - сказала Лысенко в эфире телеканала «Первый Мытищинский».

Она добавила, что 300 километров - это все окружные водохранилища и все 16 рек с безымянными ручьями. 155 километров уже проверили.