РИАМО - 16 окт. В Москве подходит к концу капитальный ремонт 11 поликлиник, их откроют в 2021 году, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, в городе реализуют большую программу по реконструкции поликлиник.

«Главная задача - создать для жителей комфортные медицинские учреждения», - сказал Бирюков.

Он добавил, что при работах много внимания уделяют подбору качественных материалов. Дизайн в поликлиниках стремятся сделать современным.

«В настоящее время работы ведутся в 37 поликлиниках на общей площади почти 123 тысячи квадратных метров, в 11 из них ремонт находится на финальной стадии», - добавил Бирюков.

Ремонт позволит обеспечить эксплуатацию зданий на 50 лет вперед.