РИАМО – 16 окт. Граждане России стали очень активно покупать туры на новогодний отдых, на прошлый месяц пришлось 76,1% покупок авиабилетов по территории страны за весь год, пишет в пятницу газета «Известия».

Доля поисковых запросов по вылетам из Москвы по России составляет около 75%, за рубеж – 25%. В прошлом году поисковые запросы по вылетам и внутри страны, и за границу делились примерно пополам. ​

​«Зарубежные поездки заняли 13,6% (доля покупок авиабилетов на праздники - ред.). На пике популярности у наших соотечественников — Сочи, во внешнем туризме лидирует Турция», — говорится в материале.

В число наиболее популярных зарубежных направлений также входят Ташкент, Дубай, Мале, Анталья, Минск, Пхукет, Бишкек, Ош и Нур-Султан. Эксперты говорят о том, что иногда эти города интересуют в основном мигрантов или туристов в качестве перевалочного пункта.​