РИАМО – 16 окт. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2021 году, таким образом, 31 декабря в следующем году будет выходным днем, сообщается на сайте правительства РФ.

В 2021 году 2 и 3 января выпадут на выходные дни. Эти нерабочие праздничные дни перенесут на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря, соответственно. ​

«Перенести в 2021 году следующие выходные дни: <…> с субботы 20 февраля на понедельник 22 февраля», - говорится в тексте постановления.

В следующем году в России в честь Международного женского дня будут отдыхать три дня - с 6 по 8 марта. Майские праздники продлятся с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая.

В честь празднования Дня России будут отдыхать с 12 по 14 июня, а в честь Дня народного единства — с 4 по 7 ноября. ​

Выходные и праздники в 2021 году: проект Минтруда РФ>>