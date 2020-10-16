РИАМО - 16 окт. За последние сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции 1803 пациента после прохождения соответствующего лечения, с начала пандемии выздоровели 270226 человек, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться», - сказала Ракова.
Для того, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, медики проводят специальные исследования. После выписки все получают необходимые рекомендации.
Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Сдать плазму могут люди в возрасте от 18 до 55 лет.
В Москве наблюдается рост распространения коронавируса. В связи с этим в мегаполисе ввели ряд ограничений – москвичам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать домашний режим, организации обязали перевести 30% сотрудников на удаленку.
Кроме того, с 19 октября в столице вводят регистрацию при посещении развлекательных заведений с 00:00 до 06:00.
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