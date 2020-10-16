РИАМО - 16 окт. За последние сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции 1803 пациента после прохождения соответствующего лечения, с начала пандемии выздоровели 270226 человек, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться», - сказала Ракова.

Для того, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, медики проводят специальные исследования. После выписки все получают необходимые рекомендации.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Сдать плазму могут люди в возрасте от 18 до 55 лет.

В Москве наблюдается рост распространения коронавируса. В связи с этим в мегаполисе ввели ряд ограничений – москвичам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать домашний режим, организации обязали перевести 30% сотрудников на удаленку.

Кроме того, с 19 октября в столице вводят регистрацию при посещении развлекательных заведений с 00:00 до 06:00.

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16 ОКТЯБРЯ

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- Собянин назвал заказной негативную компанию в отношении вакцины от Covid‑19

В то же время вокруг прививки от коронавируса развернулась целая кампания о том, насколько это страшно, ужасно и проблематично. Я думаю, что большая часть этой кампании — это заказуха конкурентов, которые не хотят, чтобы их конкуренты обошли, и хотят в это время изготовить свою вакцину и бросить на рынок. По крайней мере, к российской вакцине мы видим именно такое отношение.

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