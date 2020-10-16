РИАМО - 16 окт. Особая экономическая зона «Технополис «Москва» выиграла в шести специальных номинациях рейтинга Global Free Zones of the Year, среди них «Кластерное развитие», «Борьба с пандемией», «Развитие государственно-частного партнерства», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Эксперты высоко оценили возможности технополиса, в том числе в вопросе локализации производств в рамках офсетных контрактов, общий объем которых составил 150 миллионов долларов. Отдельно в рейтинге отметили вклад столичной особой экономической зоны в борьбу с пандемией», — сказал заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он добавил, что в период временных ограничений технополис вдвое снизил арендную ставку для 100 производителей, что позволило компаниям за три месяца — с апреля по июнь — сэкономить порядка 50 миллионов рублей, а предприятия оперативно перепрофилировали свое производство для выпуска необходимой городу продукции.

Важными показателями в оценке особой экономической зоны стали ее инвестиционная привлекательность и возможности для развития.

Авторы рейтинга оценили возможности инфраструктуры столичной особой экономической зоны, площадь ее территории, а также образовательные кооперации с ведущими вузами. Победа сразу в шести специальных номинациях — лучшее достижение в этом рейтинге среди российских особых экономических зон с 2014 года.